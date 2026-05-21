В Кремле сделали заявление о ядерных учениях и намекнули на угрозу: детали
Кремль снова лязгает ядерным оружием у границ НАТО.
Общие военные ядерные учения агрессорки Российской Федерации и Белоруссии «являются сигналом».
Об этом заявил пресс-секретарь «фюрера» Дмитрий Песков.
«Любые учения являются частью военного строительства. Любые учения являются сигналом», — сказал он.
Однако деталей о том, кому в Москве решили дать сигнал, Песков не сказал. Очевидно, речь идет о Европе и Западе, который Кремль уже долго обвиняет в том, что якобы представляют угрозу для РФ.
Россия и Белоруссия начали совместные военные учения ракетных войск и авиации. Главная цель маневров — отработка скрытого доставки и условного применения ядерного оружия.
Минобороны России заявило, что уже были доставлены ядерные боеголовки в Беларусь в рамках военных учений. Белорусские военные отрабатывают получение «специальных боеприпасов» для комплексов «Искандер-М», снаряжение ими ракет-носителей, скрытое выдвижение подразделений и подготовку к пускам.
Аналитики Института изучения войны подчеркивают, что диктатор РФ Владимир Путин начал срочные ядерные учения — и этот его шаг является попыткой рефлексивного контроля над Западом. Кремль, таким образом, может пытаться ослабить поддержку Украины со стороны европейских партнеров и посеять разногласия между союзниками.