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В Кремле сделали заявление относительно крайнего срока перемирия
Пресссекретарь Путина утверждает, что руководство государства-агрессора придерживается той же позиции, что и президент США.
Спикер российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не считает уместным назначать сроки для установления перемирия .
Об этом он сказал в интервью французскому журналу Le Point, сообщают российские пропагандисты агентства ТАСС.
«Трамп не назначал крайнюю дату установления перемирия в Украине, Россия также не считает уместным назначение сроков», — заявил Песков.
В этом же интервью спикер российского президента заявил, что Россия достигнет своей цели в Украине «мирным или военным путем» .
Напомним, ранее издание The Financial Times сообщило, что президент США Дональд Трамп спешит с заключением соглашения между РФ и Украиной до 30 апреля , чтобы с гордостью заявить о исполненной миротворческой миссии за первые 100 дней своего президентства.