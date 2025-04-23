Спикер президента РФ Дмитрий Песков / © Getty Images

Реклама

Спикер российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не считает уместным назначать сроки для установления перемирия .

Об этом он сказал в интервью французскому журналу Le Point, сообщают российские пропагандисты агентства ТАСС.

«Трамп не назначал крайнюю дату установления перемирия в Украине, Россия также не считает уместным назначение сроков», — заявил Песков.

Реклама

В этом же интервью спикер российского президента заявил, что Россия достигнет своей цели в Украине «мирным или военным путем» .

Напомним, ранее издание The Financial Times сообщило, что президент США Дональд Трамп спешит с заключением соглашения между РФ и Украиной до 30 апреля , чтобы с гордостью заявить о исполненной миротворческой миссии за первые 100 дней своего президентства.