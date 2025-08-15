В Кремле сообщили, когда Путин прилетит на Аляску

Президент РФ Владимир Путин / © Getty Images

Президент Российской Федерации Владимир Путин прилетит в американский город Анкоридж на Аляске в пятницу, 15 августа, ровно в 11 часов по местному времени (в 22 часа по Киеву).

Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью пропагандисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину.

По его словам, Путин сейчас проводит совещание по вопросам развития Магаданской области, затем у него будет встреча с губернатором, после чего — «пунктуальный отлет из Магадана в Анкоридж».

«Ровно в 11 часов по местному времени президент [РФ Владимир Путин] должен приземлиться, и его будет встречать у самолета президент Трамп», — сообщил Песков.

Пресс-секретарь Путина заверил, что российский президент не опоздает на встречу и добавил, что во время четырехчасового перелета в Анкоридж он будет перечитывать тезисы по всей проблематике переговоров.

«На первом месте будет стоять вопрос украинского урегулирования, но это также перечень раздражителей наших двусторонних отношений, это и возможные проекты экономического сотрудничества, это и все-все аспекты украинского урегулирования, это и тезисы по региональной и международной проблематике, это огромное количество материалов, которые, конечно, президент всегда очень внимательно читает», — заверил Дмитрий Песков.

Напомним, ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп собирается лично встречать российского президента Владимира Путина в аэропорту Анкориджа.

В Кремле также рассказали подробности встречи Путина и Трампа, которая начнется с разговора тет-а-тет в присутствии переводчиков. Затем переговоры президентов в составе делегаций пройдут по формуле «5 на 5».

Тем временем президент США заявил, что не уверен в возможности достичь соглашения о немедленном прекращении огня по итогам встречи с Путиным.