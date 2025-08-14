- Дата публикации
В Кремле сообщили, подпишет ли Путин соглашение на встрече с Трампом
Представитель Путина утверждает, что по итогам саммита американский и российский президенты лишь очертят «круг договоренностей», которых удастся достичь.
На саммите президента США Дональда Трампа с российским президентом-диктатором Владимиром Путиным, который состоится 15 августа на Аляске, не предусмотрено подписание никаких документов.
Об этом сообщил российским пропагандистам агентства «РИА Новости» пресс-секретарь хозяина Кремля Дмитрий Песков.
«Подписание документов по итогам саммита Путина и Трампа на Аляске не ожидается», — цитируют они представителя Путина.
Песков также подтвердил, что на этой встрече будут обсуждаться вопросы, связанные с «украинским урегулированием».
«Путин и Трамп по итогам саммита на Аляске очертят тот круг договоренностей и понимания, которого им удастся достичь», — добавил он.
Напомним, В Белом доме заявили, что президент США согласился встретиться с Путиным, потому что хочет «посмотреть ему в глаза» и попытаться остановить войну в Украине
Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что «центральной темой» саммита на Аляске станет урегулирование украинского «кризиса», как в Кремле называют войну против Украины.