Мир
451
1 мин

В Кремле сообщили, подпишет ли Путин соглашение на встрече с Трампом

Представитель Путина утверждает, что по итогам саммита американский и российский президенты лишь очертят «круг договоренностей», которых удастся достичь.

Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

На саммите президента США Дональда Трампа с российским президентом-диктатором Владимиром Путиным, который состоится 15 августа на Аляске, не предусмотрено подписание никаких документов.

Об этом сообщил российским пропагандистам агентства «РИА Новости» пресс-секретарь хозяина Кремля Дмитрий Песков.

«Подписание документов по итогам саммита Путина и Трампа на Аляске не ожидается», — цитируют они представителя Путина.

Песков также подтвердил, что на этой встрече будут обсуждаться вопросы, связанные с «украинским урегулированием».

«Путин и Трамп по итогам саммита на Аляске очертят тот круг договоренностей и понимания, которого им удастся достичь», — добавил он.

Напомним, В Белом доме заявили, что президент США согласился встретиться с Путиным, потому что хочет «посмотреть ему в глаза» и попытаться остановить войну в Украине

Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что «центральной темой» саммита на Аляске станет урегулирование украинского «кризиса», как в Кремле называют войну против Украины.

