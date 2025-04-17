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В Кремле сообщили, с кем ведутся переговоры по завершению войны в Украине
Россия не исключает Катар в качестве потенциальной площадки для переговоров с США.
Контакты между Россией и США остаются основным треком, которым ведется работа по урегулированию российско-украинского конфликта.
Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков во время брифинга для журналистов, сообщают РосСМИ.
«Основной трек, которым ведется работа по теме украинского урегулирования, — это продолжающиеся российско-американские контакты», — отметил Песков.
Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что достичь согласия с США относительно ключевых элементов потенциального мирного соглашения для завершения войны в Украине — сложная задача. Лавров также подчеркнул, что Москва больше никогда не позволит экономическую зависимость от Запада.