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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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В Кремле сообщили, с кем ведутся переговоры по завершению войны в Украине

Россия не исключает Катар в качестве потенциальной площадки для переговоров с США.

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Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Кремль заявил, что контакты с США — главное направление в переговорах по войне в Украине

Кремль заявил, что контакты с США — главное направление в переговорах по войне в Украине / © Associated Press

Контакты между Россией и США остаются основным треком, которым ведется работа по урегулированию российско-украинского конфликта.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков во время брифинга для журналистов, сообщают РосСМИ.

«Основной трек, которым ведется работа по теме украинского урегулирования, — это продолжающиеся российско-американские контакты», — отметил Песков.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что достичь согласия с США относительно ключевых элементов потенциального мирного соглашения для завершения войны в Украине — сложная задача. Лавров также подчеркнул, что Москва больше никогда не позволит экономическую зависимость от Запада.

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