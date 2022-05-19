В Кремле составили рейтинг топ-7 стран, которые "недружественны" к России (список)

В Кремле составили рейтинг топ-7 стран, которые "недружественны" к России (список)

Спикер Госдумы Российской Федерации Вячеслав Володин составил список из семи стран, введших больше всего против России санкций, а потому оказались "недружественными" к ней.

Первое место в этом списке — США, введшие, по данным спикера Госдумы РФ, 1983 санкции.

Список "недружественных стран" Володин опубликовал в Telegram.

"Вводя незаконные санкции против России, эти государства спровоцировали рост цен на энергоресурсы и продовольствие. Вот главные виновники нынешних проблем и будущих кризисов по всему миру", — заявил Володин.

В общем, в список "недружественных стран" от спикера Госдумы попали: США, Канада, Швейцария, Великобритания, ЕС (27 стран), Австралия и Япония.

Напомним, руководитель Офиса президента Андрей Ермак призвал ЕС санкциями разрушить энергетическую диктатуру России. Об этом он сказал, выступая в Chatham House на дискуссии "Поддерживая Украину: делает ли Запад достаточно".

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