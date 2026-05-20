Кремль довел до скандала: страна НАТО вызвала РФ "на ковер" из-за угроз "ответного удара"

Латвия вызвала временного поверенного по делам посольства России после заявлений Службы внешней разведки РФ о якобы подготовке ударов украинских беспилотников с латвийской территории. В Риге назвали эти утверждения ложью и вручили российскому дипломату ноту протеста.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Латвии.

В латвийском МИД подчеркнули, что Россия продолжает распространять ложные заявления, несмотря на неоднократные официальные разъяснения Риги. Латвия заявляла как по дипломатическим каналам, так и публично, что не давала согласия на использование своей территории или воздушного пространства для атак по объектам в РФ.

В МИДе Латвии подчеркнули, что российская сторона этими заявлениями сознательно распространяет дезинформацию и усиливает эскалационную риторику. Временному поверенному РФ была вручена официальная нота протеста.

Причиной дипломатического демарша стали сообщения российских государственных СМИ со ссылкой на Службу внешней разведки РФ. Там заявили, что Украина якобы готовит удары беспилотниками по российским объектам с территории Латвии, чтобы сократить время подлета дронов к целям.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс назвал такие обвинения ложью. Украина также официально опровергла российские заявления. Представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что Киев не использует территорию или воздушное пространство Латвии для операций против России и не имеет таких намерений.

Несмотря на это, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя повторил эти уже опровергнутые утверждения на заседании Совбеза ООН. Он заявил, что якобы украинские удары могут готовиться с территории Латвии и других стран Балтии, и пригрозил, что членство в НАТО «не защитит» эти государства от российского «ответного удара».

Зачем Россия разгоняет фейки о Латвии

Ранее российская Служба внешней разведки уже обвинила Украину в якобы подготовке атак на тыловые регионы РФ с привлечением Латвии. В Москве утверждали, что Киев вроде бы «убедил Ригу» разрешить запуск беспилотников со своей территории.

Такие заявления прозвучали на фоне более частых и результативных ударов по военным, промышленным и энергетическим объектам в России. Кремль пытается объяснить провалы собственной противовоздушной обороны не слабостью системы, а придуманным участием стран НАТО.

Российская риторика по Балтии в последнее время становится все более агрессивной. В РФ уже открыто угрожают Латвии «ответными ударами», хотя никаких доказательств своих обвинений не предоставляют.

Аналитики предполагают, что такие заявления могут являться частью информационной подготовки к дальнейшему давлению на страны Балтии. Кремль пытается создать картину якобы «угроз» со стороны НАТО и Украины, чтобы оправдывать собственные угрозы, провокации или будущую эскалацию в регионе.

