В Кремле угрожают "изменить условия переговоров": намекают на аннексии захваченных территорий

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Россия "пока готова к мирным переговорам с Украиной", но, мол, это может измениться "в зависимости от изменения ситуации".
Песков заявил, что условия президента РФ по переговорам с Украиной "могут измениться в зависимости от ситуации". При этом представитель российского диктатора в очередной раз бросил обвинения в сторону украинского руководства. Мол, Украина сама отказалась от переговоров с Россией.
Об этом сообщает российское пропагандистское издание "РИА Новости".
"Президент (Путин – ред.) говорил, что Россия, разумеется, сохраняет свою готовность вести переговоры. Но в зависимости от того, как меняется ситуация, изменяются и условия. Об этом мы неоднократно говорили", – заявил Песков.
По его словам, все цели так называемой "специальной военной операции" РФ в Украине остаются такими, как и были.
"Но в этом случае также на переговорах (Путина и Эрдогана – ред.) было сказано, что с переговорного трека полностью ушла украинская сторона, поэтому специальная военная операция продолжается", – добавил Песков.
Напомним, военный эксперт Михаил Жирохов считает, что Путин на днях может объявить аннексию захваченных украинских территорий. Таким образом, он сможет перевести "спецоперацию" на другой формат и начнет мобилизовать украинцев из этих регионов.
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