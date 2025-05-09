- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 424
- Время на прочтение
- 1 мин
В Кремле утверждают, что Трамп поздравил Путина с Днем Победы
В России заявили, что страна ведет с США переговоры о поставках газа для Европы.
Помощник президента России Юрий Ушаков утверждает, что Владимир Путин и президент США Дональд Трамп через помощников обменялись поздравлениями с «Днем Победы».
Об этом пишет российское пропагандистское издание ТАСС.
Также Ушаков заявил, что Москва в ходе переговоров с США обсуждает возможность возобновления поставок российского газа в Европу.
«Россия на переговорах с США поднимает тему возобновления поставок российского газа в Европу», — заявил помощник Путина.
Напомним, украинский депутат Максим Бужанский обнародовал поздравление с «Днем Победы», вызвал скандал.