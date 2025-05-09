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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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В Кремле утверждают, что Трамп поздравил Путина с Днем Победы

В России заявили, что страна ведет с США переговоры о поставках газа для Европы.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Владимир Путин и Дональд Трам

Владимир Путин и Дональд Трам / © ТСН.ua

Помощник президента России Юрий Ушаков утверждает, что Владимир Путин и президент США Дональд Трамп через помощников обменялись поздравлениями с «Днем Победы».

Об этом пишет российское пропагандистское издание ТАСС.

Также Ушаков заявил, что Москва в ходе переговоров с США обсуждает возможность возобновления поставок российского газа в Европу.

«Россия на переговорах с США поднимает тему возобновления поставок российского газа в Европу», — заявил помощник Путина.

Напомним, украинский депутат Максим Бужанский обнародовал поздравление с «Днем Победы», вызвал скандал.

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