В Кремле уже готовятся к «бунтам»: силовикам расширяют полномочия перед новой мобилизацией

Россия / © Associated Press

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Российские власти готовятся к возможному росту социального недовольства на фоне новой волны мобилизации и усиления военного режима. Для этого в РФ планируется расширять полномочия силовиков и усиливать меры принуждения.

Об этом говорится в совместном брифе ГУР МО и Службы внешней разведки Украины.

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По данным украинской разведки, российское руководство уже готовит комплекс мер силового реагирования на возможные негативные социальные и экономические последствия перехода страны на более жесткий военный режим.

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Одной из причин возможной новой мобилизации называют рост недовольства войной в российских регионах. По оценкам разведки, в отдельных регионах этот показатель достигает 69%.

В то же время в РФ сокращается количество желающих добровольно заключать контракты с армией. Самые большие проблемы с набором, по данным ГУР и СВР, фиксируют в Орловской и Владимирской областях, а также в Дагестане. Похожая тенденция наблюдается и в других регионах.

Кремль готовит больше полномочий для силовиков

В разведке отмечают, что Москва также планирует усилить персональную ответственность региональных властей и расширить полномочия правоохранительных органов.

Кроме того, в России уже внедрили систему электронных мобилизационных предписаний и готовят дополнительные механизмы принуждения.

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По оценке ГУР и СВР наиболее вероятно, что решение о новой волне мобилизации Владимир Путин может принять после выборов в Госдуму РФ, запланированных на 18–20 сентября.

Таким образом, по данным украинской разведки, Кремль параллельно готовится как к новому набору людей в армию, так и к возможному недовольству внутри России.

Ранее в Офисе президента сообщили, что Россия планирует провести мобилизацию в 2026-2027 годах, рассчитывая набрать 300 тысяч человек в этом году и 300 тысяч в следующем году.

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