"В Кремле уже начинаются определенные процессы": Данилов объяснил, почему Путин с опозданием отважился объявить мобилизацию

Первоначальная версия обращения кремлевского диктатора Путина о мобилизации, в котором звучали также ядерные угрозы, была изменена.

Такое мнение высказал секретарь Совбеза и обороны Украины Алексей Данилов в интервью Радио НВ.

"На наш взгляд, в российском Кремле уже начинаются определенные процессы. Хочу напомнить, что когда было объявление о вечернем выступлении президента Путина и что он будет объявлять какие-то вещи, то его не произошло. И не произошло именно потому, что там началась дискуссия, там уже не все согласны с тем, что предлагал в первой версии Путин", – считает он.

Данилов добавил, что именно из-за этого обращения отсрочили до утра следующего дня.

"Была ли коррекция между вечером и утром? Конечно, была. Была ли она велика? Конечно, она была велика", — сказал секретарь СНБО.

Напомним, что эксперт считает, что агрессору не удастся призвать 300 тыс. человек, более того, призванных не будут учить, "они просто идут на убой".