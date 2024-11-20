В Кремле в очередной раз пригрозили "ядершей": в США отреагировали на заявление

Москва не в первый раз заявляет, что может прибегнуть к применению ядерного оружия.

Соединенные Штаты Америки пока не видят признаков того, что агрессорка Россия готовится применить ядерное оружие в Украине. Впрочем, ядерными угрозами Москвы Вашингтон не удивлен.

Об этом заявила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх, сообщает "Голос Америки"

"Они сигнализировали, что намерены обновить (ядерную доктрину – Ред.) в течение последних нескольких недель. Но мы не видим никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие в Украине. Также не видим никаких изменений, которые нужно внести в нашу собственную ядерную позицию", — подчеркнула Сингх.

Угрозы Кремля представительница Пентагона называет "безответственной риторикой", о которой Москва заявляет последние два года. Сингх подчеркнула, что Штаты будут продолжать наблюдать за риторикой РФ.

Напомним, спикер Кремля Дмитрий Песков пригрозил "ядерным ответом" на применение Украиной против РФ западных ракет. Мол, это подразумевает обновленная ядерная доктрина РФ.

Читайте также: