ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
184
Время на прочтение
2 мин

В Кремле вдруг отменили карантин для встреч с Путиным

В Кремле до сих пор продолжали применять карантинные ограничения для гостей российского президента, хотя ВОЗ объявила об окончании пандемии Covid-19 еще в мае 2023 года.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Путин и Макрон за длинным столом

© Associated Press

Кремль официально отменил предварительный карантин для лиц, которые собираются встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Это произошло почти через 4 года после снятия Роспотребнадзором ограничений из-за пандемии Covid-19.

Об этом пишет Faridaily со ссылкой на четырех собеседников, знакомых с протоколом Кремля.

Карантинный режим для встречи с Путиным был введен в 2020 году и сначала он длился 2 недели. В 2023 году его сократили до пяти дней.

Чтобы встретиться с российским президентом гости Кремля должны были пройти тест на ковид, грипп и ОРВИ. Эти мероприятия строго контролировались Федеральной службой охраны.

Хотя Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально провозгласила пандемию законченной в мае 2023 года, в России фактическая отмена ковидных мер произошла еще в июле 2022 года Роспотребнадзор отменил постановление о масочном режиме и социальной дистанции.

При этом для встречи с Путиным в Кремле до сих пор продолжали применять карантинные ограничения. Те зарубежные гости, которые отказывались проходить ПЦР-тест на коронавирус перед встречей с российским президентом, разговаривали с ним на большом расстоянии.

В частности, встреча Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном в феврале 2022 года проходила за длинным столом и их разделяли примерно шесть метров. В Кремле тогда заявляли, что это необходимо из-за «протокола дополнительных мер по защите здоровья нашего президента и наших гостей».

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для прямой встречи с диктатором Владимиром Путиным президент Украины Владимир Зеленский должен приехать в Москву.

Дата публикации
Количество просмотров
184
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie