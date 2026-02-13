В Кремле вдруг отменили карантин для встреч с Путиным

© Associated Press

Реклама

Кремль официально отменил предварительный карантин для лиц, которые собираются встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Это произошло почти через 4 года после снятия Роспотребнадзором ограничений из-за пандемии Covid-19.

Об этом пишет Faridaily со ссылкой на четырех собеседников, знакомых с протоколом Кремля.

Карантинный режим для встречи с Путиным был введен в 2020 году и сначала он длился 2 недели. В 2023 году его сократили до пяти дней.

Реклама

Чтобы встретиться с российским президентом гости Кремля должны были пройти тест на ковид, грипп и ОРВИ. Эти мероприятия строго контролировались Федеральной службой охраны.

Хотя Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально провозгласила пандемию законченной в мае 2023 года, в России фактическая отмена ковидных мер произошла еще в июле 2022 года Роспотребнадзор отменил постановление о масочном режиме и социальной дистанции.

При этом для встречи с Путиным в Кремле до сих пор продолжали применять карантинные ограничения. Те зарубежные гости, которые отказывались проходить ПЦР-тест на коронавирус перед встречей с российским президентом, разговаривали с ним на большом расстоянии.

В частности, встреча Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном в феврале 2022 года проходила за длинным столом и их разделяли примерно шесть метров. В Кремле тогда заявляли, что это необходимо из-за «протокола дополнительных мер по защите здоровья нашего президента и наших гостей».

Реклама

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для прямой встречи с диктатором Владимиром Путиным президент Украины Владимир Зеленский должен приехать в Москву.