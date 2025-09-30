ТСН в социальных сетях

Мир
221
1 мин

В Кремле жалуются из-за "судьбы" жителей Одессы и Николаева

Песков и Сальдо дали оценку настроениям в южных городах Украины по отношению к России.

Наталия Магдык
Кремль

Кремль / © Pixabay

В Одессеи Николаеве якобы много людей, которые хотели бы связать свою судьбу с Россией, однако сейчас говорить об этом опасно.

Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают росСМИ.

Кроме того, руководитель так называемой «военно-гражданской администрации» Геннадий Сальдо сообщал, что Одесса и Николаев, если бы там проводились референдумы о признании и воссоединении с Россией, якобы приняли бы решение войти в состав РФ.

Напомним, ранее мы писали о том, что спикер Кремля Дмитрий Песков утверждал, что история Одессы «неразрывно связана» с Россией.

221
