В Кремле вспыхнула "война кланов": что об этом свидетельствует и какие будут последствия для войны — ISW

Политические распри в окружении Путни имеют "заметные, но не положительные последствия на поле боя".

Недавнее видеообращение сербского наемника Деяна Берича к президенту России Владимиру Путину развязало дискуссии о длительной "войне кланов" в Кремле и российском информационном пространстве на фоне президентской кампании.

К такому выводу пришли американские аналитики Института изучения войны (ISW).

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Аналитики, ссылаясь на российский инсайдерский источник, близкий к политическому и военному командованию, утверждал, что обращение Берика является прямым свидетельством того, что "между некоторыми российскими силовиками в ближайшем окружении Путина вспыхнула "война кланов".

Минобороны и Раба безопасности РФ против "заместителя" Путина

"Обращение Берика, вероятно, является частью широко обсуждаемых информационных атак против группы российских блоггеров, независимых и открыто критикующих Министерство обороны (МО) России, и что эти информационные атаки являются частью организованной кампании против командования ВДВ и их покровителей. Источник утверждал, что обращение Берика было частью ответной атаки, осуществленной от имени фракций секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и министра обороны Сергея Шойгу в Кремле, против фракции Игоря Сечина — "фактического заместителя" Путина и генерального директора государственной нефтекомпании "Роснефть", — говорится в отчете.

В сообщении отмечалось, что фракция Сечина накануне начала публичные нападки на фракцию Патрушева, усугубив проблемы с российскими поставками яиц, которые неадекватно решались министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым, также сыном Патрушева.

Между тем, фракция Шойгу также столкнулась с подобными публичными нападками из-за неспособности справиться с развалом коммунальной инфраструктуры в Московской области и проблемами с Фондом защитников отечества. В частности, недавно Путин прямо критиковал Дмитрия Патрушева и Шойгу за их ответные неудачи.

Какова цель разборок в окружении Путина

В ISW со ссылкой на российский источник предполагает, что фракции пытаются дискредитировать друг друга в глазах Путина, чтобы обеспечить себе новые должности в Кремле после президентских выборов.

Другой инсайдерский источник утверждал, что первый заместитель Главного управления Генштаба России (ГРУ) генерал-лейтенант Владимир Алексеев одобрил обращение Берича, чтобы обратить внимание Путина на нехватку снабжения армией на фоне слухов об освобождении Алексеева.

Выгодны ли Путину распри в Кремле

Американские аналитики считают, что внутренняя борьба внутри Кремля не является новым явлением и не указывает на неизбежный крах Путина, особенно потому, что вертикали власти являются основой режима Путина.

В ISW подчеркивают, что Путин намеренно создает среду, в которой чиновники в его ближайшем окружении должны бороться за его расположение, чтобы гарантировать, что его заместители останутся лояльными ему и его режиму.

Такод в ISW заметили, что Путин любит менять должностных лиц и военных командиров вместо того, чтобы прямо их увольнять. Это он делает, чтобы предотвратить накопление слишком большого политического влияния любым отдельным лицом и сохранить поддержку среди постоянно конкурирующих фракций.

"Путин вряд ли изменит эту систему и ликвидирует эти вертикали власти, поскольку они являются основой его правления", – считают аналитики.

Как распри в Кремле влияют на ситуацию на фронте

В ISW подчеркивают, что такие межфракционные распри имеют "заметные, но не положительные последствия на поле боя".

"Они могут нанести вред сплоченности между российскими войсками и деморализовать российский персонал, но вряд ли приведут к массовому конфликту в российских рядах или более широком обществе. Однако постоянные противостояния между разными фракциями, которые играют роль в войне Путина в Украине, могут помешать ограничить способность Кремля обеспечить слаженность и эффективность российской армии", — подытожили аналитики США.