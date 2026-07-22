В Кремле выдали странную реакцию, а военкоры в панике: как в России отреагировали на отставку Сырского

Спикер Путина Дмитрий Песков / © Associated Press

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В Кремле довольно быстро отреагировали на отставку Александра Сырского с поста главнокомандующего ВСУ. Спикер Путина Дмитрий Песков разглядел вроде бы панику Украины в таком решении Владимира Зеленского.

Такое заявление озвучил прихвостень Путина для российских пропагандистов.

«То, что „киевский режим“ трясет, видно невооруженным взглядом», — лаконично заявил Песков, комментируя увольнение Сырского.

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Заметим, что после увольнения в Сети россияне были огорчены отставкой Сырского. Российские военкоры забили тревогу. Они заявляли, что новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый «тихо их ненавидит».

Реакция военкоров на назначение Драпатого / © соцмережі

Реакция военкоров на назначение Драпатого / © соцмережі

Отставка Сырского — последние новости

Напомним, президент Владимир Зеленский на фоне общественной критики и других проблем в армии решил уволить главкома Александра Сырского. До увольнения бывшего министра обороны Михаила Федорова, с которым у него возник конфликт, глава государства не планировал отправлять генерала в отставку, однако после массовых протестов изменил решение и также уволил его.

Утром 22 июля Сырский прокомментировал свою отставку. Он сказал, что его работа — это война. Кроме того, он перечислил достижения в должности и поблагодарил украинцев за стойкость и мужество.

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