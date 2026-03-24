Российские власти пытаются скрыть экономические последствия войны против Украины. На самом же деле официальные заявления свидетельствуют о спаде и накоплении проблем.

Об этом сообщает ISW.

Что происходит с экономикой РФ

Президент РФ Владимир Путин признал, что в январе 2026 года валовой внутренний продукт страны снизился на 2,1% в годовом исчислении. В то же время он отметил необходимость возвращения к стабильному экономическому росту, сдерживанию инфляции и балансированию рынка труда.

Да, в России сохраняются серьезные экономические вызовы. В частности, очень низкий уровень безработицы — около 2,2% — фактически свидетельствует не о силе экономики, а о остром дефиците рабочей силы. Это в свою очередь провоцирует рост зарплат и дополнительное инфляционное давление как в гражданском, так и в военном секторе.

Диктатор РФ также обратил внимание на зависимость экономики от глобальных энергетических рынков, в частности, в условиях геополитической напряженности. Он призвал нефтегазовые компании направлять дополнительные доходы от высоких цен на энергоносители для погашения долгов.

«Путин неявно признал, что Россия извлекает денежную выгоду от мирового роста цен на нефть и увеличения продаж российской энергии после того, как Соединенные Штаты временно сняли санкции с России, тем самым опроверг предварительные заявления Кремля о том, что российская экономика не пострадала от санкций Запада», — говорится в отчете.

Ситуация с резервами вызывает беспокойство

По данным российских источников, золотой запас Центробанка РФ в феврале 2026 года сократился до 74,3 млн. тройских унций — это самый низкий уровень с начала полномасштабной войны. Только за первые два месяца года резервы уменьшились еще на 500 тысяч унций.

Эксперты отмечают, что война на Ближнем Востоке приводит к падению мировых цен на золото. Если это будет продолжаться, может подорвать попытки России использовать золотые резервы как альтернативный метод финансирования.

Итак, несмотря на попытки Кремля демонстрировать экономическую устойчивость, реальные показатели свидетельствуют о постепенном истощении ресурсов и усилении зависимости от внешних факторов.

Напомним, Россия вынуждена сокращать часть государственных расходов, ведь давление на бюджет на фоне войны и санкций усиливается. Основная причина — увеличение расходов на военные нужды, что истощает финансовые ресурсы страны. В то же время доходы бюджета остаются нестабильными, в частности, из-за колебаний цен на энергоносители. Правительство РФ пытается компенсировать дефицит за счет резервов. Впрочем, эксперты констатируют, что риски дальнейшего ухудшения экономической ситуации становятся все сильнее.