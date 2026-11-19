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В Кремле заговорили об обмене пленными с Украиной: когда он может состояться
В Кремле сделали новое заявление об обмене пленными с Украиной. Подготовка вышла на финальную стадию.
Обмен пленными между Россией и Украиной может произойти в ближайшее время.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают пропагандистские СМИ РФ.
Новый обмен пленными — что заявили в Кремле
По словам спикера Кремля, сейчас идет финальная стадия согласования, а спецслужбы занимаются проверкой сложившихся списков пленных.
Других деталей по точной дате или количеству лиц, которых планируют обменять, Песков не уточнил.
Обмен пленными — последние новости
Напомним, президент Владимир Зеленский подтвердил, что во время первого раунда мирных переговоров Украины и России при посредничестве США в Абу-Даби (ОАЭ) во вторник, 10 ноября , стороны договорились о масштабном обмене пленными.
Предыдущий обмен пленниками между Украиной и РФ состоялся еще 23 октября. Тогда домой вернули 270 человек. Среди уволенных, в частности, есть бойцы, которых считали погибшими в результате теракта в Оленовке.