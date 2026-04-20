Мир
574
1 мин

В Кремле заговорили об угрозе существованию России: что заявили

В Совете Федерации РФ признали критическую неравномерность расселения населения.

Руслана Сивак
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко назвала вымирание российских территорий «стратегической угрозой». Чиновница страны-агрессора признала: то, что люди съезжаются только в крупные города, становится критической проблемой для существования государства.

Об этом сообщают российские СМИ.

Матвиенко заявила, что Россия исторически не подходит для жизни в мегаполисах, а пустые провинции приводят к потере контроля над территориями.

«Нам нужно добиваться равномерного расселения, чтобы люди не ютились в квартирах в нескольких крупных городах вдали от родных мест, а строили по всей стране просторные дома, заводили большие семьи», — заявила Матвиенко.

Напомним, рейтинг российского диктатора Владимира Путина сейчас на минимальном уровне с момента полномасштабного вторжения в Украину. Ниже он был только по итогам опроса, который проводился накануне полномасштабного вторжения в Украину (64,3%).

Дата публикации
Количество просмотров
574
Следующая публикация

