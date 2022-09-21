В Кремле засекретили последний пункт указа о мобилизации: о чем в нем идет речь

В Кремле отказались раскрыть последний седьмой пункт из указа Путина о частичной мобилизации.

Пресссекретарь российского диктатора Песков заявил, что седьмой пункт путинского указа якобы для "служебного использования". Потому раскрывать его нельзя.

Об этом пишет российское издание "РИА Новости".

"Он для служебного пользования. И потому я не могу его раскрыть", — сказал Песков.

Однако спикер Кремля намекнул, что в этом пункте речь идет о количестве мобилизованных. Но, мол, это дело Минобороны.

Напомним, Владимир Путин сегодня, 21 сентября, объявил частичную мобилизацию в России из-за войны против Украины. Кремлевский диктатор также сказал, что поддерживает проведение так называемых псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины, заявив, что жители Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей якобы сами "изъявили желание определять свою жизнь".

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