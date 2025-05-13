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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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В Кремле заявили, что делегация РФ будет в Стамбуле и "ждет там украинскую сторону"

Спикер президента РФ ответил и на вопрос о составе кремлевской делегации в Турции.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
В Кремле заявили, что делегация РФ будет в Стамбуле и "ждет там украинскую сторону"

Песков — о встрече в Стамбуле / © Associated Press

Российская делегация в четверг, 15 мая, будет в Стамбуле и будет «ждать украинской стороны».

Об этом заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков в комментарии пропагандистским СМИ.

«РФ послезавтра будет в Турции. Мы ждем Украины», — сказал Дмитрий Песков журналисту.

Имена тех, кто будет в составе российской делегации, он назвать отказался. Сказал, что об этом сообщат именно в четверг, 15 мая.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пригласил кремлевского главу Путина на прямые переговоры в Стамбуле.

Ранее, 10 мая, Путин предложил возобновить переговоры с Украиной, отметив, что Россия вроде бы «неоднократно предлагала шаги по прекращению огня с украинской стороной».

Между тем, президент США Дональд Трамп заявил, что в случае присутствия в Турции Путина, он тоже прилетит на переговоры.

Однако, по словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, Зеленский согласится на переговоры в Стамбуле только в случае личной встречи с президентом России Владимиром Путиным.

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