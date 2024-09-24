В Кремле заявили, что "ничего не знают" о провале испытания ракеты "Сармат"

Россияне даже не смогли осуществить испытательный запуск и ракета взорвалась еще во время ее заправки.

В Кремле уверяют, что там ничего не известно о провалах при испытании российской межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 " Сармат ", которой диктатор Путин и его окружение пытаются постоянно запугивать Запад.

Пресссекретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что по этому вопросу нужно обратиться к военным, передает The Moscow Times.

СМИ, со ссылкой на спутниковые снимки, сообщают, что ракета "Сармат" взорвалась прямо в шахте на полигоне "Плесецк".

"Мы не владеем ни одной информацией по этому поводу. Это скорее вопрос, который принадлежит к компетенции наших военных. Поэтому я рекомендую туда обращаться", — сказал он во время брифинга.

Аналитики предполагают, что россияне даже не смогли осуществить испытательный запуск и ракета взорвалась еще во время ее заправки.

Напомним, ранее сообщалось, что были обнаружены последствия неудачного испытания РФ межконтинентальной ракеты РС-28 "Сармат".

Кроме того, мы ранее информировали, что Франция успешно опробовала модернизированную ядерную ракету ASMPA-R.

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