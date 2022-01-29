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В Кремле заявили об отводе части своих войск от границы с Украиной

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В Кремле заявили об отводе части своих войск от границы с Украиной

Associated Press

Какое количество войск осталось, не сообщается.

В России заявляют, что войска и авиация Западного военного округа якобы завершили плановую проверку боеготовности и возвращаются в места базирования.

Об этом пишет российский "Интерфакс", ссылаясь на пресс-службу ЗВО.

Утверждают, что в Россию возвращаются подразделения бригад связи, передовые отряды инженерных подразделений, а также радиационной, химической и биологической защиты (РХБО), в том числе и авиация.

Командующий войсками округа Александр Журавлев говорит, что все задачи выполнили. Дальше будут продолжать плановые мероприятия боевой подготовки на полигонах. Впереди целый комплекс мер, включая двусторонние тактические учения по привлечению авиации и систем ПВО.

Напомним, в СНБО сообщили, что вблизи границ Украины находятся около 109 тысяч российских военных и еще около 10-11 тысяч дополнительных военнослужащих.

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