В Кремле заявили об отводе части своих войск от границы с Украиной

Какое количество войск осталось, не сообщается.
В России заявляют, что войска и авиация Западного военного округа якобы завершили плановую проверку боеготовности и возвращаются в места базирования.
Об этом пишет российский "Интерфакс", ссылаясь на пресс-службу ЗВО.
Утверждают, что в Россию возвращаются подразделения бригад связи, передовые отряды инженерных подразделений, а также радиационной, химической и биологической защиты (РХБО), в том числе и авиация.
Командующий войсками округа Александр Журавлев говорит, что все задачи выполнили. Дальше будут продолжать плановые мероприятия боевой подготовки на полигонах. Впереди целый комплекс мер, включая двусторонние тактические учения по привлечению авиации и систем ПВО.
Напомним, в СНБО сообщили, что вблизи границ Украины находятся около 109 тысяч российских военных и еще около 10-11 тысяч дополнительных военнослужащих.
Читайте также:
- Джонсон планирует вскоре посетить Украину из-за дальнейшей российской агрессии — The Guardian
- Интерпол признал, что Россия преследует режиссера Лавренчука по политическим мотивам – Денисова
- Украину посетят главы МИД Германии и Франции: цель визита
- Предстоящее заседание Совбеза ООН об Украине и переговоры политиков о российской агрессии: пять новостей, которые вы могли проспать