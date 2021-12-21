В Кремле заявили, что США могут подтолкнуть Украину к военному вторжению в Крым

По словам Путина, российская разведка "все фиксирует".

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия знает, когда в США появится гиперзвуковое оружие, которое они могут поставить на Украину и под этим прикрытием вооружать и толкать в Россию экстремистов, в частности, на оккупированный полуостров Крым.

Об этом пишет российский " Интерфакс".

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"Это же не скрыть, все фиксируется. Испытания проходят успешно, неуспешно – ясно, нам примерно понятно, когда это будет. Ну, и поставят в Украину гиперзвуковое оружие. Это не значит, что завтра его будут применять, потому что у нас "Циркон" уже есть, а у них пока нет. Не значит, что завтра будут применять, но под этим прикрытием вооружат и будут толкать на Россию экстремистов из соседнего государства, в том числе на отдельные регионы РФ, скажем, в Крым., для себя обстоятельств", — отметил президент страны-агрессора.

Путин заявил, что российская разведка следит за ситуацией и что США якобы "создают угрозу" для России. Также он сделал заявление, вооруженные конфликты, кровопролитие – "это совершенно не выбор России".

"Они что, думают, мы не видим этих угроз, или думают, что мы будем безвольно смотреть на создаваемые для России угрозы? В этом же вся проблема, нам просто некуда двигаться дальше — вот в чем вопрос", — отметил он.

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявил о якобы подготовке частными военными компаниями США провокации с "химическими компонентами" на востоке Украины.

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