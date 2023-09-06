В Кремле заявили, что юридически ЧВК "Вагнер" не существует

В Кремле немногословны по поводу "вагнеровцев".

В Кремле отреагировали на планы Британии признать ЧВК "Вагнер" террористической организацией. Там заявили, что "де-юре" такой группы нет.

Об этом сказал спикер российского диктатора Дмитрий Песков, передают пропагандисты.

У него спросили, что он думает о намерениях Британии признать "Вагнера" террористической организацией. В ответ он сказал: "Де-юре такой группы не существует".

Напомним, 23 августа появилась информация, что в Тверской области РФ упал российский гражданский бизнес джет Пригожина. Впоследствии стало известно, что на борту среди пассажиров находился сам главарь "Вагнера".

Следственный комитет России 27 августа официально подтвердил гибель главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Однако в ГУР не уверены на 100% в гибели Пригожина.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ВСЕ МОЛЧАТ, НО есть ТРИ версии, что могло произойти с Пригожиным и Уткиным!

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