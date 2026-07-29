В Кремле заявили о "божественном" происхождении власти Путина

Президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

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В Кремле, судя по всему, решили окончательно закрепить за президентом РФ Владимиром Путиным статус не просто бессменного главы государства, а «богоизбранного» правителя. Очередным подтверждением этого стало заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который фактически объяснил приход Путина к власти не политическими процессами, а «божественным замыслом».

Об этом сообщает издание The Moscow Times.

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По словам Лаврова, решение первого президента России Бориса Ельцина досрочно передать власть Путину было якобы «историческим поворотом», свидетельствующим о том, что Россия «отмечена Богом».

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Глава российского МИД также заявил, что к моменту прихода Путина страна находилась на грани кризиса, а когда ситуация становится критической, России якобы «помогают сверху».

Впрочем, подобная риторика для российских властей уже давно не является новостью. Еще раньше режиссер и кремлевский пропагандист Никита Михалков рассказывал, что более двух десятилетий назад Путин якобы сам говорил ему о своей «особой миссии».

По словам Михалкова, тогдашний президент спрашивал, мог ли Господь привести его к власти только для того, чтобы он «доел то, что не успели доесть другие», намекая на своё особое предназначение.

Создание почти сакрального образа российского президента поддерживают и представители Русской православной церкви. Так, патриарх Кирилл (Гундяев) ранее призывал россиян благодарить Бога за Путина и называл время его правления «благополучным».

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Сам президент РФ также неоднократно заявлял, что никогда не сомневался в своём призвании, а ранее даже утверждал, что Россия «непосредственно управляется Богом», который, по его словам, одобряет и войну против Украины.

В то же время такие заявления неоднократно вызывали критику даже среди представителей духовенства. В частности, протодиакон Андрей Кураев говорил, что Путин и патриарх Кирилл, по его мнению, используют религию как инструмент политического пиара, создавая образ «удобного бога», который заранее одобряет любые решения власти.

Как известно, Путин возглавил Россию 31 декабря 1999 года после досрочной отставки Бориса Ельцина, который передал ему президентские полномочия. До этого он занимал должности директора ФСБ и премьер-министра.

После внесения поправок в Конституцию РФ Путин получил возможность оставаться у власти до 2036 года, баллотируясь на шестой президентский срок.

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Напомним, в окружении российского президента Владимира Путина продвигаются масштабные проекты по продлению жизни, которые предусматривают, в частности, биопечать человеческих органов и их выращивание внутри генетически модифицированных свиней.

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