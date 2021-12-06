В Кремле заявили о готовности выслушать предложения Байдена по Украине

Спикер Путина также назвал приемлемый для Москвы способ "снять напряженность на Донбассе".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в прямом эфире государственного "Первого канала" заявил, что в Кремле "с интересом выслушают" предложения президента США Джо Байдена по ситуации в Украине.

Об этом сообщает российское издание РБК.

По словам Пескова, российский президент выслушает Байдена, чтобы понять, могут ли его предложения снять напряженность в регионе и разрешить конфликт на Донбассе.

В то же время он озвучил позицию Москвы, которая заключается в том, что "напряженности на востоке Украины" можно избавиться путем гарантий от Киева не решать конфликт на Донбассе силовым путем.

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“Мы слышали заявление президента США о том, что он идет на эту видеоконференцию с конкретными предложениями по Украине, имеется в виду, пожалуй, по урегулированию украинского кризиса. Это важно. Я думаю, что президент Путин с большим интересом выслушает эти предложения и можно будет понять, насколько они способны снять напряженность", — сообщил Песков.

Напомним, переговоры российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена пройдут завтра, 7 декабря, по защищенной видеосвязи. Начнутся переговоры в районе 18:00 по московскому времени (ред. – 17:00 по Киеву). Как пишут российские СМИ, все общение будет закрыто.

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