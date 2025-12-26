В Кремле заявили о риске ядерного конфликта с США

Россия допускает ядерный конфликт с США

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что риск ядерного конфликта с США не устранен, утверждая, что Россия посылает американцам «сигналы» о необходимости «по-настоящему договариваться».

Об этом представитель кремлевской дипломатии говорил пропагандистам телеканала «Россия-1».

Свои ядерные угрозы Рябков смягчил утверждением, что вероятность ядерного столкновения не является высокой.

«Я не стал бы преувеличивать опасность того, что мы снова окажемся на краю именно этой ядерной пропасти, но для того, чтобы еще больше отдалиться от этого края, нужны большие усилия»,

В то же время высокопоставленный российский дипломат переложил ответственность за ядерную угрозу на Соединенные Штаты.

Он отметил, что кардинальных сдвигов по вопросам стратегической стабильности с США пока нет, несмотря на то, что Россия, по его словам, использует все доступные каналы для передачи сигналов о своей заинтересованности в достижении договоренностей с США по ядерному оружию.

Запугивание ядерным оружием традиционно используется Кремлем как способ надавить на Соединенные Штаты и цивилизованный мир во время важных переговоров, в частности, касающихся прекращения агрессивной войны РФ против Украины.

Напомним, недавно президент РФ Владимир Путин сделал заявление о совершенствовании российского ядерного арсенала.

В четверг, 25 декабря, страны НАТО подняли в воздух свои истребители для мониторинга и сопровождения российских стратегических ядерных бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС, которые совершали длительный полет над нейтральными водами вблизи северных территорий Великобритании и Норвегии.