Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в Кремле "не испытывают никаких иллюзий" по поводу перспектив “легкого урегулирования украинского кризиса [т.е. войны, которую ведет Россия в Украине]” в следующем 2025 году.

Заявление главы российского внешнеполитического ведомства транслировали в пропагандистской программе "60 минут".

"Всем незаангажированным наблюдателям давно уже понятно, что разрешить конфликт можно исключительно в контексте договоренностей о надежной безопасности и стабильности в Европе, которые учитывали бы интересы России и законные интересы всех других стран", — цинично заявил Лавров.

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При этом он отметил, что с обретением полномочий администрацией новоизбранного президента США Дональда Трампа, совсем не обязательно начнется переговорный процесс по Украине.

"Это не будет неизбежной данностью", — сказал Лавров, намекая на нежелание Кремля договариваться о мире, хотя сразу добавил, что президент РФ Владимир Путин якобы никогда не отказывался от переговоров, но "нужно видеть серьезные предложения, которые к нам поступят".

"Нам нужны надежные, юридически обязывающие договоренности, нацеленные на устранение главных причин конфликта, включая общую безопасность в Европе, расширение НАТО, недавнее решение Евросоюза о том, чтобы просто лечь под блок, и по сути ликвидировать все различия между этими организациями, и, безусловно, права людей, проживающих на территориях и высказались за воссоединение с Россией", — сказал Лавров.

Российский министр и приспешник Путина подчеркнул, что перемирие Москву не устроит, а также признал, что "поддержка Украины в Вашингтоне имеет твердый двухпартийный консенсус".

Напомним, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что реальные переговоры о установившемся мире начнутся только тогда, когда в России не хватит ресурсов продолжать войну.

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