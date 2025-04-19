В Кремле заявили об отсутствии "умных идей" в США в отношении Украины

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Администрация президента США Дональда Трампа не предлагает «умных идей» по прекращению войны в Украине.

Такое заявление сделал помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков, один из ближайших соратников Путина, которого цитируют российские пропагандисты.

По его словам, в последнее время на Западе сформировался «антироссийский фон».

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«Антироссийский фон создан за последние годы и даже десятилетия в той же Америке, в той же Европе. И этот фон мешает продвигать вполне разумные идеи, с которыми якобы согласны некоторые из руководителей, в том числе в Вашингтоне», — сказал Ушаков в разговоре с пропагандистом Павлом Зарубиным.

При этом помощник Путина добавил, что, по его мнению, Трамп и его администрация «понимают первопричины конфликта».

Эти заявления прозвучали на фоне сообщений от Вашингтона о возможном выходе из переговоров по Украине.

В пятницу, 18 апреля, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты могут отказаться от роли посредника по украинскому урегулированию, если в ближайшее время ситуация не сдвинется с мертвой точки.

В тот же день Дональд Трамп подтвердил, что США рассматривают возможность выхода из переговорного процесса, если одна из сторон продолжит препятствовать достижению компромисса.

«Мы не называем конкретные сроки — неделя это или две — но все должно происходить быстро», — подчеркнул американский президент, добавив при этом, что все еще верит в возможность прекращения войны.

Напомним, по сообщению издания Axios, Трамп в частных разговорах с ключевыми членами своей администрации признал, что переговоры зашли в тупик.