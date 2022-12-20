В Кремле заявляют, что Путин посетил зону боевых действий

Впрочем, видеозапись не позволяет установить местоположение зала, в котором проходила встреча.

Прес-ссекретарь российского диктатора Дмитрий Песков утверждает, что Владимир Путин в пятницу, 16 декабря, якобы находился в зоне так называемой "спецоперации" и общался с командованием войск ВС РФ.

Об этом сообщает российское пропагандистское СМИ "Коммерсант".

Пропагандисты пишут, что ранее депутат от "Единой России" Андрей Гурулев написал в своем телеграмм-канале, что "наш Верховный главнокомандующий был в зоне специальной военной операции". Позже Песков прокомментировал это заявление.

"Если он подразумевает штаб, где он был в пятницу, то да", — ответил "рот" Путина.

"Настоящее время", анализируя слова Пескова, заявляет, что Путин посетил военный штаб, расположен в зоне боевых действий. Где он на самом деле – неизвестно. Видеозапись не позволяет установить местоположение зала, в котором проходила встреча, на которой, кроме Путина и Шойгу, присутствовали председатель Генштаба Валерий Герасимов, командующий объединенной группировкой войск Сергей Суровикин и другие военачальники.

Путин провел совещание с военным командованием РФ

В пятницу, 16 декабря, когда Россия атаковала гражданскую инфраструктуру Украины, президент РФ Владимир Путин посетил оперативный штаб армии, где провел совещание с высшим военным руководством. Речь шла о "среднесрочной перспективе" ведения боевых действий в Украине.

По данным британской разведки, на этой срежиссированной встрече Путин, вероятно, намерен продемонстрировать коллективную ответственность за проведение "специальной военной операции".

Россияне заявили об ударе по энергообъекту в Брянской области: появилось видео

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.