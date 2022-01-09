В кресле с автоматом на коленях: британский журнал опубликовал сатирическое изображение Путина

Изображение посвящено переговорам РФ и НАТО.
Британский журнал The Economist посвятил обложку переговорам по безопасности России и США и изобразил на ней главу Кремля Владимира Путина.
Изображение появилось на сайте журнала.
Превью нового выпуска вышло под названием "Как говорить с мистером Путиным". Президента России изобразили развалившимся в кресле, на котором герб РФ. Путин одет в костюм. На коленях у него лежит автомат Калашникова.
К слову, 12 января состоится первый саммит переговоров с НАТО. Сам Путин не будет участвовать во встрече. Впрочем, по замыслу автора сатирического изображения именно российский президент олицетворяет всю власть в РФ.
Напомним, американские СМИ опубликовали карту, на которой показало расположение войск государства агрессора – России вдоль границы с Украиной. Карту составлено на основе данных от украинских и западных чиновников, а также независимых военных аналитиков и спутниковых снимков.
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