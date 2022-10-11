В Кривом Роге спасли шахтеров, которые из-за ракетных обстрелов РФ застряли под землей

В Кривом Роге завершилась спасательная операция по освобождению более 800 шахтеров, которые из-за ракетных обстрелов РФ не могли выйти на поверхность.

Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

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"В Кривом Роге всех шахтеров, находившихся под землей после вчерашних ракетных атак и обесточивания шахт, ночью подняли на поверхность. Четыре тысячи семей пока остаются без света в домах, работы по восстановлению питания продолжаются", — написал он.

Из-за ударов по критической инфраструктуре в Кривом Роге 30 тысяч человек остались без воды, сейчас водоснабжение полностью восстановлено. Некоторые районы были обесточены. В настоящее время без электроснабжения в городе остается 4319 абонентов.

Напомним, что сегодня, 10 октября. Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. Россияне обстреляли 12 регионов Украины. Погибли 14 человек , 97 — получили травмы.

Во время массированной атаки РФ выпустила 83 ракеты. 43 из них сбили силы ПВО. Обстрелы подверглись Харькову, Киеву, Львову, Кременчугу, Николаеву, Днепропетровщине, Хмельнитчине, Сумщине, Ивано-Франковской области, Полтавщине и т.д.

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