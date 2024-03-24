В "Крокус Сити Холл" террористы появлялись еще 7 марта: что им помешало (фото)

Фотограф случайно снял в концертном зале мужчину, похожего на задержанного российскими силовиками террориста, за две недели до нападения.

Один из вероятных террористов, совершивших нападение на "Крокус Сити Холл" под Москвой, побывал в концертном зале еще 7 марта.

Об этом сообщает Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" со ссылкой на неназванного фотографа, зафиксировавшего там похожего мужчину.

Вероятный участник нападения на "Крокус Сити Холл" 7 марта и после задержания

"Учитывая все, нападение должно было произойти в эти даты, вероятно, во время концерта Шамана, который проходил 9 марта в Крокусе", — предполагают в сообщении.

Вероятно, осуществить свои намерения террористам помешало предупреждение властей США о возможных терактах в РФ.

“Нападение они совершили 22 марта. Спецслужбы РФ почему-то ничего не смогли или не захотели сделать”, – заметил автор Telegram-канала.

Как известно, 8 марта в посольстве Соединенных Штатов в РФ сообщили о возможных терактах в Москве в ближайшие 48 часов. Кроме того, Германия и Великобритания также призвали своих граждан избегать поездок в РФ.

"Террористы, скорее всего, попытаются совершить теракты в России", — говорится на сайте МИД Британии.

После совершенного 22 марта теракта Совет национальной безопасности Соединенных Штатов Америки однозначно отверг попытки России привязать Украину к теракту в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье.

Впоследствии директор российской ФСБ Александр Бортников заявил о задержании четырех подозреваемых в совершении теракта в Крокус Сити Холли в Подмосковье. Среди них — два гражданина Таджикистана.

Российские власти сообщили, что задержание произошло возле границы с Украиной. В ФСБ РФ утверждают, что у них были "соответствующие контакты на украинской стороне".

В то же время, посол Беларуси в России Дмитрий Крутой сообщил, что после теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" под Москвой белорусские спецслужбы помогали российским силовикам помешать террористам бежать через границу с Беларусью.

Напомним, в субботу, 23 марта, группировка джихадистов "Исламское государство" (ИД) обнародовала заявление с подробностями о нападении на концертный зал "Крокус Сити Холл" на окраине Москвы. Теракт объясняют войной между "Исламским государством" и "странами, борющимися с исламом".

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