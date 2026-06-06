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В Кронштадте после взрывов разгорелись пожары: в Петербурге объявили угрозу БпЛА, дроны летели и на Москву
В российском Кронштадте ночью раздались взрывы, после которых вспыхнули несколько очагов пожара. Тем временем власти сообщили о массированной атаке беспилотников на ряд регионов РФ, в том числе на Ленинградскую область и Москву.
По сообщениям местных жителей в соцсетях, в Кронштадте было видно несколько очагов возгорания после серии взрывов. Официальной информации о последствиях и возможных повреждениях нет.
В то же время мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что после полуночи силы противовоздушной обороны якобы уничтожили уже восемь беспилотников, направлявшихся в российскую столицу. Также сообщается об сбитии 25 дронов над Ленинградской областью.
Информация о масштабах повреждений в Кронштадте и возможных пострадавших уточняется.
Атака беспилотников на нефтяной терминал в Санкт-Петербурге
В ночь на 3 июня дроны атаковали нефтяной терминал в Санкт-Петербурге .
Петербургский нефтяной терминал является одним из ключевых объектов нефтяной инфраструктуры на Балтике и играет немаловажную роль в перевалке нефтепродуктов.
После атаки беспилотников загорелся масштабный пожар. Взрывы и огромное пламя с черным дымом вызвали панику среди местных жителей, активно делившихся кадрами события в соцсетях.