В Кронштадте после взрывов разгорелись пожары: в Петербурге объявили угрозу БпЛА, дроны летели и на Москву

Атака на Кронштадт

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В российском Кронштадте ночью раздались взрывы, после которых вспыхнули несколько очагов пожара. Тем временем власти сообщили о массированной атаке беспилотников на ряд регионов РФ, в том числе на Ленинградскую область и Москву.

По сообщениям местных жителей в соцсетях, в Кронштадте было видно несколько очагов возгорания после серии взрывов. Официальной информации о последствиях и возможных повреждениях нет.

В то же время мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что после полуночи силы противовоздушной обороны якобы уничтожили уже восемь беспилотников, направлявшихся в российскую столицу. Также сообщается об сбитии 25 дронов над Ленинградской областью.

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Информация о масштабах повреждений в Кронштадте и возможных пострадавших уточняется.

Атака беспилотников на нефтяной терминал в Санкт-Петербурге

В ночь на 3 июня дроны атаковали нефтяной терминал в Санкт-Петербурге .

Петербургский нефтяной терминал является одним из ключевых объектов нефтяной инфраструктуры на Балтике и играет немаловажную роль в перевалке нефтепродуктов.

После атаки беспилотников загорелся масштабный пожар. Взрывы и огромное пламя с черным дымом вызвали панику среди местных жителей, активно делившихся кадрами события в соцсетях.

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