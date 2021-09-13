В крови россиянок, которые умерли после употребления арбуза, обнаружили смертельный яд

В крови бабушки и внучки, которые отравились арбузом, обнаружили этиленгликоль.
В крови 61-летней москвички и ее 15-летней внучки, погибших, как подозревают от отравления арбузом, обнаружили следы смертельно ядовитого вещества — этиленгликоля.
Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на источники.
По словам специалистов, этиленгликоль используется в тормозных жидкостях, для мытья стекол, кремов для обуви и как антифриз. Попадание в организм может привести к летальному исходу. Как этиленгликоль попал в организм пенсионерки и девочки, неизвестно.
Известно, что семья из четырех человек приобрела арбуз в местном супермаркете на юго-востоке Москве. На следующий день 15-летняя девочка, ее мама и бабушка были госпитализированы в больницу с признаками отравления. Пожилая женщина и подросток умерли, а состояние матери удалось стабилизировать.
С жалобами на отравление были госпитализированы еще несколько человек. Обстоятельства происшествия сейчас выясняют российские следователи. Супермаркет, где было куплено арбуз, закрыли.
Напомним, 10 сентября сообщалось, что в Москве после употребления арбуза, купленного в магазине, расположенного на юго-востоке российской столицы, умерли от отравления два человека.
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