В крови россиянок, которые умерли после употребления арбуза, обнаружили смертельный яд

В крови россиянок, которые умерли после употребления арбуза, обнаружили смертельный яд

В крови бабушки и внучки, которые отравились арбузом, обнаружили этиленгликоль.

В крови 61-летней москвички и ее 15-летней внучки, погибших, как подозревают от отравления арбузом, обнаружили следы смертельно ядовитого вещества — этиленгликоля.

Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на источники.

По словам специалистов, этиленгликоль используется в тормозных жидкостях, для мытья стекол, кремов для обуви и как антифриз. Попадание в организм может привести к летальному исходу. Как этиленгликоль попал в организм пенсионерки и девочки, неизвестно.

Известно, что семья из четырех человек приобрела арбуз в местном супермаркете на юго-востоке Москве. На следующий день 15-летняя девочка, ее мама и бабушка были госпитализированы в больницу с признаками отравления. Пожилая женщина и подросток умерли, а состояние матери удалось стабилизировать.

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С жалобами на отравление были госпитализированы еще несколько человек. Обстоятельства происшествия сейчас выясняют российские следователи. Супермаркет, где было куплено арбуз, закрыли.

Напомним, 10 сентября сообщалось, что в Москве после употребления арбуза, купленного в магазине, расположенного на юго-востоке российской столицы, умерли от отравления два человека.

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