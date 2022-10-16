В крупнейшей тюрьме Ирана, где содержат протестующих и иностранцев, произошел пожар: видео

В иранской тюрьме Эвин, где содержатся протестующие, произошел большой пожар и были слышны звуки выстрелов.

В субботу, 15 октября, в тюрьме Эвин в Тегеране, где содержат в заключении участников массовых политических протестов, а также иностранцев, произошел пожар. Очевидцы также сообщили, что слышали стрельбу.

В соцсетях публикуют видео с места и сообщают, что в тюрьме мог случиться бунт.

Большая часть иностранных людей (политических присутствующих) в иранской августе. now on fire, with gunshots heard. pic.twitter.com/5Gpslox0I3 — ian bremmer (@ianbremmer) October 15, 2022

Один из пользователей Twitter опубликовал кадры, снятые жильцом дома возле тюрьмы. На видео слышны крики "смерть Хаменеи (Али Хаманеи — политический деятель и духовный лидер Ирана, - ТСН.ua)" и выстрелы.

Я живет в Атизаз вежах, находящихся от принца Эвина. И снова теперь к friends there and could hear-as reflected in this video-cries of 'death to Khamenei' and gunshots. Evin je full of political prisoners, including US citizens. Их семьи являются terrified. pic.twitter.com/Xmvug6w2VK — Karim Sadjadpour (@ksadjadpour) октябрь 15, 2022

“Эвин полон политических заключенных, в том числе граждан США. Их семьи испуганы”, — написал он в твите.

"Охранники стреляли в заключенных в Эвине и применили слезоточивый газ в тюрьме и вне ее", — написала в Twitter местная журналистка Сима Сабет, опубликовав видео пробки на дороге в тюрьму.

Ther is heavy traffic near #Evin prison. Ppl are trying to reach евин после fire broke out in couple of hours ago



Защитные охранники готовы присосы в окрестностях Эвина, и тертый термический мешок в окне и в окне #MahsaAmini

pic.twitter.com/mu1wQr2wSC — Sima Sabet | سیما ثابت (@Sima_Sabet) October 15, 2022

"Из тюрьмы Эвин слышны выстрелы и виден дым", — сообщил активистский веб-сайт 1500tasvir, который также обнародовал видеоматериалы, на которых, по его словам, видно, как спецназ на мотоциклах направляется в тюрьму.

Свидетельница рассказал агентству Reuters, что семьи заключенных собрались перед главной дверью тюрьмы Эвин.

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“Я вижу огонь и дым. Много спецназа. Здесь тоже есть машины скорой помощи”, — сказал он.

Эту тюрьму, в которой в большинстве своем содержат задержанных, которым грозит обвинение против государственной безопасности, в течение длительного времени критиковали западные правозащитные группы, а в 2018 году правительство США внесло ее в черный список из-за серьезных нарушений прав человека.

На ситуацию в тюрьме отреагировал представитель Госдепартамента США Нед Прайс, который написал в Twitter: "Иран несет полную ответственность за безопасность наших неправомерно задержанных граждан, которые должны быть немедленно освобождены".

Мы являемся следующими сообщениями от евин Prison with urgency. Мы имеем в контакте с шкурами как наши защитные власти. Иран является полностью ответственным за безопасность наших чрезвычайно определенных общественных организаций, которые должны быть решены в целом. — Ned Price (@StateDeptSpox) October 15, 2022

СМИ Ирана сообщают, что порядок в тюрьме уже восстановлен, пока пожарные борются с огнем.

На официальном веб-сайте судебной власти Mizan Online сообщается, что часть тюрьмы загорелась "после потасовки между несколькими заключенными".

"Полицейские спецназовцы прибыли на помощь тюремным охранникам, чтобы как можно скорее восстановить спокойствие в Эвине", — говорится в сообщении.

Причины пожара пока неизвестны, но в Иране уже почти месяц продолжаются острейшие протесты за последние десятилетия. Они начались 17 сентября на похоронах 22-летней Махсы Амини, умершей после задержания за "неправильное ношение хиджаба".

Власти назвали протесты сговором врагов Ирана, в том числе США. Среди прочих они обвинили вооруженных диссидентов в насилии, в результате которого, как сообщается, погибли по меньшей мере 20 сотрудников сил безопасности. Между тем, количество жертв религиозной диктатуры, пытавшейся подавить протесты, приближается к 200.

Напомним, в Иране протестуют из-за смерти Махсы Амины, женщины сжигают свои хиджабы и выступают против Исламской Республики.

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