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В крупнейшей тюрьме Ирана, где содержат протестующих и иностранцев, произошел пожар: видео

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В крупнейшей тюрьме Ирана, где содержат протестующих и иностранцев, произошел пожар: видео

Фото: скриншот с видео

В иранской тюрьме Эвин, где содержатся протестующие, произошел большой пожар и были слышны звуки выстрелов.

В субботу, 15 октября, в тюрьме Эвин в Тегеране, где содержат в заключении участников массовых политических протестов, а также иностранцев, произошел пожар. Очевидцы также сообщили, что слышали стрельбу.

В соцсетях публикуют видео с места и сообщают, что в тюрьме мог случиться бунт.

Один из пользователей Twitter опубликовал кадры, снятые жильцом дома возле тюрьмы. На видео слышны крики "смерть Хаменеи (Али Хаманеи — политический деятель и духовный лидер Ирана, - ТСН.ua)" и выстрелы.

“Эвин полон политических заключенных, в том числе граждан США. Их семьи испуганы”, — написал он в твите.

"Охранники стреляли в заключенных в Эвине и применили слезоточивый газ в тюрьме и вне ее", — написала в Twitter местная журналистка Сима Сабет, опубликовав видео пробки на дороге в тюрьму.

"Из тюрьмы Эвин слышны выстрелы и виден дым", — сообщил активистский веб-сайт 1500tasvir, который также обнародовал видеоматериалы, на которых, по его словам, видно, как спецназ на мотоциклах направляется в тюрьму.

Свидетельница рассказал агентству Reuters, что семьи заключенных собрались перед главной дверью тюрьмы Эвин.

“Я вижу огонь и дым. Много спецназа. Здесь тоже есть машины скорой помощи”, — сказал он.

Эту тюрьму, в которой в большинстве своем содержат задержанных, которым грозит обвинение против государственной безопасности, в течение длительного времени критиковали западные правозащитные группы, а в 2018 году правительство США внесло ее в черный список из-за серьезных нарушений прав человека.

На ситуацию в тюрьме отреагировал представитель Госдепартамента США Нед Прайс, который написал в Twitter: "Иран несет полную ответственность за безопасность наших неправомерно задержанных граждан, которые должны быть немедленно освобождены".

СМИ Ирана сообщают, что порядок в тюрьме уже восстановлен, пока пожарные борются с огнем.

На официальном веб-сайте судебной власти Mizan Online сообщается, что часть тюрьмы загорелась "после потасовки между несколькими заключенными".

"Полицейские спецназовцы прибыли на помощь тюремным охранникам, чтобы как можно скорее восстановить спокойствие в Эвине", — говорится в сообщении.

Причины пожара пока неизвестны, но в Иране уже почти месяц продолжаются острейшие протесты за последние десятилетия. Они начались 17 сентября на похоронах 22-летней Махсы Амини, умершей после задержания за "неправильное ношение хиджаба".

Власти назвали протесты сговором врагов Ирана, в том числе США. Среди прочих они обвинили вооруженных диссидентов в насилии, в результате которого, как сообщается, погибли по меньшей мере 20 сотрудников сил безопасности. Между тем, количество жертв религиозной диктатуры, пытавшейся подавить протесты, приближается к 200.

Напомним, в Иране протестуют из-за смерти Махсы Амины, женщины сжигают свои хиджабы и выступают против Исламской Республики.

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