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В Крым на вокзал прибывают новомобилизованные из РФ: территория оцеплена

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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В Крым на вокзал прибывают новомобилизованные из РФ: территория оцеплена

Российские мобилизованные в Крыму / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"

За мобилизованными внимательно следят, чтобы те не убежали.

В временно оккупированный Крым каждый день прибывают новые мобилизованные из РФ. Вокзал, где они останавливаются, окружили с двух сторон, чтобы те не сбежали.

Об этом сообщает военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины "Атеш".

По наблюдениям партизан, российские мобилизованные прибывают в Джанку поездами и автобусами. Большинство из них среднего возраста. Очень многие представители нацменьшинств: буряты, якуты, уйгуры и другие.

"Специальный транспорт забирает их, увозя в военный городок у аэродрома. Территория вокзала оцеплена с обеих сторон надземного пешеходного моста, чтобы никто из прибывших не убежал. За этим наблюдает военная полиция. Гражданским проход на вокзал запрещен", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный шокировал количеством погибших оккупантов в войне в Украине.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: В Крыму — мощный "хлопок"! оккупанты взимают ПВО с России! | Юсов

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Дата публикации
Просмотры
3194
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