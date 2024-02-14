В Крыму раздались взрывы: вероятно, поражен десантный корабль РФ — паблики

Крымские паблики сообщают, что к месту атаки подошел военный корабль и подлодка РФ.

В Министерстве обороны России заявили об атаке БПЛА над Черным морем. После этого крымские паблики сообщили, что, вероятно, поражен большой десантный корабль Черноморского флота РФ.

Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

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"Очередными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской (2 БпЛА) и Воронежской (1 БпЛА) областей, а также над акваторией Черного моря (6 БпЛА)", — говорится в заявлении оборонного ведомства страны-агрессорки.

Телеграмм-канал "Крымский ветер" публикует кадры с места атаки и пишет, что напротив поселка Кацивели раздался мощный взрыв в море. Вероятно, взрывается боекомплект корабля.

"Сильная ударная волна. Похоже, что боекомплект корабля взрывается. Видно, что для спасения "утопающего" подошел еще один корабль. Также неподалеку есть подлодка", — говорится в сообщении.

Тем временем украинский журналист Андрей Цаплиенко сообщает, что поражен большой десантный корабль РФ "Цезарь Куников".

По состоянию на утро официальной информации от Украины нет.

Напомним, руководитель спецподразделения ГУР "Тимур" советует оккупантам бежать из украинского полуострова, пока есть время.

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