В Крыму задержали племянника Кадырова: один из его силовиков схватил девушку за ягодицу

В Симферополе задержали "смотрящего" Рамзана Кадырова в захваченных Херсонской и Запорожской областях Хасана Ибрагимова, который является племянником скандального главы Чечни. Вместе с ним задержаны четверо силовиков из-за драки в клубе.

Об этом пишет телеграмм-канал "Baza".

Отмечается, что четверо лейтенантов и Хасан Ибрагимов приехали в Симферополь, чтобы купить черный "Ленд Крузер". Вечером они решили отдохнуть в клубе "Монро". Во время отдыха один из "полицейских" схватил за ягодицу незнакомую посетительницу. Это увидел ее парень и пришел разбираться — развязалась потасовка.

"Силовики Кадырова вытащили парня во двор и там просто начали избивать. По словам очевидцев, охрана заведения не мешала бойцам. Досталось и девушке, к которой они пристали. Успокоить мужчин смогли только местные полицейские, и то не сразу — один из чеченцев ударил полицейского ногой под время задержания пришлось применять баллончик", — сказано в сообщении.

Как пишет паблик, силовики отказались давать показания во время разговора со следователями. Впрочем, их действия попали на камеры видеонаблюдения.

Напомним, по данным The Wall Street Journal, Путин приказал Кадырову убить Зеленского в начале вторжения России.

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