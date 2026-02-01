На Кубе заявили о "чрезвычайной угрозе" из-за решения Трампа: что случилось

США и Куба

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес выступил с резким заявлением в ответ на исполнительный указ президента США Дональда Трампа , раскритиковав политику Вашингтона в отношении Гаваны.

В своем обращении в социальных сетях он заявил, что действия американских властей представляют «необычную и чрезвычайную угрозу». По его словам, источником этой угрозы, в частности, являются антикубинские силы в США, которых он назвал праворадикальными.

Кубинский дипломат утверждает, что такая политика влияет не только на двусторонние отношения, но и на международную безопасность, мир и внешнюю политику разных государств. В заявлении также упоминаются глобальные вызовы, включая ядерные риски и изменение климата.

Родригес подчеркнул, что Куба рассчитывает на поддержку международного сообщества в противостоянии давлению со стороны США. В то же время деталей относительно конкретных шагов или ответных решений кубинская сторона не обнародовала.

Официальной реакции Вашингтона на это заявление пока нет.

Мы ранее информировали, что из-за сокращения импорта и блокирования альтернативных маршрутов Куба рискует перейти к жесткому нормированию горючего, в то время как страна уже страдает от регулярных отключений электроэнергии .