На Курщине загорелась птицефабрика после работы российской ПВО: что известно (видео)

Над территорией предприятия возвышается гигантский столб черного дыма.
В четверг, 9 января, в Курской области РФ вспыхнул масштабный пожар на птицефабрике "Черкизово Куриное Царство".
Видео с места происшествия публикуют очевидцы.
Как видно на опубликованных кадрах, над территорией одного из ведущих российских предприятий, занимающегося производством охлажденного и замороженного мяса птицы, возвышается гигантский столб черного дыма.
В российском МЧС сообщили, что пожар на птицефабрике в Горшеченском районе Курской области локализован на площади 5 тысяч кв. метров.
Также сообщается об одном пострадавшем — 40-летнем сотруднике предприятия, которого с ожогами рук экстренно доставили в больницу.
В местных пабликах сообщили о работе российской ПВО из-за дронов, предположив, что пожар на предприятии произошел из-за падения обломков.
Однако власти региона, в частности губернатор Курщины Александр Хинштейн, убеждают, что причиной пожара стали проблемы с электропроводкой.
Напомним, 7 января ВСУ нанесли высокоточный удар по командному пункту 810-й отдельной бригады морской пехоты армии РФ в районе населенного пункта Белая в Курской области РФ.
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