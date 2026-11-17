Подстанция в Курске / © ASTRA

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В ночь на вторник, 17 ноября, в российском Курске атаковали электрическую подстанцию «Садовая». После взрывов на территории энергетического объекта возник пожар.

Об этом сообщает ASTRA со ссылкой на результаты собственного OSINT-анализа.

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Около полуночи местные жители сообщали о громких взрывах и работе противовоздушной обороны. Вскоре российские мониторинговые Telegram-каналы начали писать о последствиях атак на земле.

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OSINT-аналитик ASTRA исследовал видеозапись, полученную от читателей, и пришел к выводу, что под удар попала электрическая подстанция «Садовая», на территории которой загорелся пожар.

Что известно об атакованной подстанции в Курске

Электрическая подстанция "Садовая" мощностью 330 кВ расположена в Северном районе Курска и принадлежит российской компании "Россеты".

По информации ASTRA, она является одним из ключевых центров электроснабжения Курска и северных районов Курской области.

Подстанция снабжает электроэнергией около 400 тысяч жителей города, а также крупные промышленные предприятия, в том числе заводы «Прибор» и «Счетмаш».

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Энергообъект был построен в 1965 году. В течение 2010-2014 годов его масштабно реконструировали, в частности, установили современные цифровые системы управления.

Пока неизвестно, насколько серьезно повреждено оборудование и привела ли атака к перебоям с электроснабжением.

Российские власти официально не сообщали об ударе по подстанции и его последствиях.

Напомним, что ранее сообщалось, что Крымский мост снова атаковали : кафиры перекрыли движение, сообщают о деформации конструкций.

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