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В Курске атаковали подстанцию, обеспечивающую светом 400 тысяч человек: вспыхнул пожар
В российском Курске в ночь на 17 ноября прогремели мощные взрывы, после которых вспыхнул пожар на электрической подстанции «Садовая». Объект обеспечивает электроэнергией около 400 тысяч человек и крупные промышленные предприятия.
В ночь на вторник, 17 ноября, в российском Курске атаковали электрическую подстанцию «Садовая». После взрывов на территории энергетического объекта возник пожар.
Об этом сообщает ASTRA со ссылкой на результаты собственного OSINT-анализа.
Около полуночи местные жители сообщали о громких взрывах и работе противовоздушной обороны. Вскоре российские мониторинговые Telegram-каналы начали писать о последствиях атак на земле.
OSINT-аналитик ASTRA исследовал видеозапись, полученную от читателей, и пришел к выводу, что под удар попала электрическая подстанция «Садовая», на территории которой загорелся пожар.
Что известно об атакованной подстанции в Курске
Электрическая подстанция "Садовая" мощностью 330 кВ расположена в Северном районе Курска и принадлежит российской компании "Россеты".
По информации ASTRA, она является одним из ключевых центров электроснабжения Курска и северных районов Курской области.
Подстанция снабжает электроэнергией около 400 тысяч жителей города, а также крупные промышленные предприятия, в том числе заводы «Прибор» и «Счетмаш».
Энергообъект был построен в 1965 году. В течение 2010-2014 годов его масштабно реконструировали, в частности, установили современные цифровые системы управления.
Пока неизвестно, насколько серьезно повреждено оборудование и привела ли атака к перебоям с электроснабжением.
Российские власти официально не сообщали об ударе по подстанции и его последствиях.
Напомним, что ранее сообщалось, что Крымский мост снова атаковали : кафиры перекрыли движение, сообщают о деформации конструкций.