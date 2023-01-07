В Курске на электроподстанции – пожар: тысячи россиян сидят без света и отопления в -22 градуса

Пожар на подстанции в Курске произошел около 22:30.

В российском Курске поздним вечером субботы, 7 января, возник пожар на трансформаторные подстанции, в результате чего тысячи жителей остались без света и отопления.

Об этом сообщают местные паблики, публикуя фото и видео с места происшествия.

В Сети россияне жалуются, что из-за возгорания на подстанции у них нет электроэнергии. По их словам, пожар произошел около 22:30. Причины пожара неизвестны. Местные власти пока не комментируют этот инцидент.

По прогнозам синоптиков, на вечер 7 января в Курске температура воздуха 20-22 градусов мороза.

Напомним, 4 января пропагандисты сообщали о взрывах и работе ПВО в Курске и Ростове-на-Дону. В социальных сетях россияне писали о воздушной тревоге и от "хлопков" дрожали окна. Накануне произошел пожар на военном объекте в городе Новый Оскол Белгородской области.

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