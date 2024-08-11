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В Курске сработала российская ПВО: есть попадание в жилой дом

В Курске сработала российская ПВО: есть попадание в жилой дом

У россиян началась истерика в социальных сетях после пожара / Фото: из соцсетей

На месте инцидента вспыхнул пожар.

В Курске по причине работы российской ПВО произошло попадание ракеты в жилой дом.

Начался пожар. На фото, распространяемые напуганными местными жителями в социальных сетях, видно, что повреждено минимум семь этажей дома.

По предварительной информации, пострадали 5 человек. Число пострадавших может увеличиться. Эвакуированы 30 человек.

У россиян началась паника после инцидента, мол, спрашивают, "почему молчит мировая общественность".

Напомним, наступление в Курской области РФ, стратегические задачи которого командование Сил обороны Украины до сих пор не раскрывает, может привести к скорейшему окончанию войны. Киев, таким образом, может готовить основу для потенциальных переговоров.

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