В Курске сработала российская ПВО: есть попадание в жилой дом

На месте инцидента вспыхнул пожар.
В Курске по причине работы российской ПВО произошло попадание ракеты в жилой дом.
Начался пожар. На фото, распространяемые напуганными местными жителями в социальных сетях, видно, что повреждено минимум семь этажей дома.
По предварительной информации, пострадали 5 человек. Число пострадавших может увеличиться. Эвакуированы 30 человек.
У россиян началась паника после инцидента, мол, спрашивают, "почему молчит мировая общественность".
Напомним, наступление в Курской области РФ, стратегические задачи которого командование Сил обороны Украины до сих пор не раскрывает, может привести к скорейшему окончанию войны. Киев, таким образом, может готовить основу для потенциальных переговоров.
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