В Курской области дроны атаковали район железнодорожного вокзала и ЛЭП – есть повреждения

Губернатор Курской области Роман Старовойт посетовал на повреждения в результате атаки.

В Курской области неизвестные беспилотники нанесли удар по району железнодорожного вокзала, также повреждена линия электропередач.

Об этом сообщил губернатор области Роман Старовойт и традиционно "обвинил в атаке ВСУ".

По его словам, дроны атаковали Дмитровский и Железногорский районы.

В результате атаки была повреждена компрессорная станция железнодорожного вокзала Дмитриева, а также линия электропередачи в Железногорском районе.

"Удар нанесен в районе железнодорожного вокзала города Дмитриева – повреждена компрессорная станция", – рассказал губернатор.

В результате повреждения ЛЭП в Курской области от питания отключился один из объектов Михайловского горнообогатительного комбината (ГОК).

Также в селе Крупец Дмитровского района было три "прилета". В восьми домах есть разрушения заборов, окон и крыш, добавил Старовойт.

Напомним, в Таганроге 16 декабря прогремели мощные взрывы – в небо подняли вертолеты (фото).

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