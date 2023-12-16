В Курской области дроны атаковали район железнодорожного вокзала и ЛЭП – есть повреждения

Губернатор Курской области Роман Старовойт посетовал на повреждения в результате атаки.
В Курской области неизвестные беспилотники нанесли удар по району железнодорожного вокзала, также повреждена линия электропередач.
Об этом сообщил губернатор области Роман Старовойт и традиционно "обвинил в атаке ВСУ".
По его словам, дроны атаковали Дмитровский и Железногорский районы.
В результате атаки была повреждена компрессорная станция железнодорожного вокзала Дмитриева, а также линия электропередачи в Железногорском районе.
"Удар нанесен в районе железнодорожного вокзала города Дмитриева – повреждена компрессорная станция", – рассказал губернатор.
В результате повреждения ЛЭП в Курской области от питания отключился один из объектов Михайловского горнообогатительного комбината (ГОК).
Также в селе Крупец Дмитровского района было три "прилета". В восьми домах есть разрушения заборов, окон и крыш, добавил Старовойт.
Напомним, в Таганроге 16 декабря прогремели мощные взрывы – в небо подняли вертолеты (фото).
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