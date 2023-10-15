В Курской области имитируют оборонительные рубежи – фото

В Курской области очередная волна активизации монтажа заграждений вдоль границы области. Однако местное руководство и местные коммерческие структуры совместно разворовывают бюджет, выделенный под бетонные укрепления.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления со ссылкой на движение подполья.

К сообщению добавляются фотоматериалы и внимание акцентируется на том, что вместо строительства бетонных инженерных сооружений в соответствии с распоряжениями российского правительства, местные власти заставляют бизнес за свой счет закупать крупные партии колючей проволоки и безвозмездно передавать строительную технику на нужды ВС РФ и пограничной Федеральной службы.

Оборонные рубежи в Курске

Оборонные рубежи в Курске

Оборонные рубежи в Курске

Оборонные рубежи в Курске

Напомним, СБУ атаковала подстанцию в Белгородской области, которая питала военные объекты РФ (видео).

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