В Курской области на границе с Украиной российские оккупанты взорвались на своей же мине: есть погибший

В Курской области на границе с Украиной "Камаз" российских оккупантов подорвался на своей же мине.

Из-за инцидента погиб один оккупант, еще двое получили ранения.

Об этом сообщает российский телеграмм-канал Baza.

Событие произошло на российско-украинской границе между селами Новый Путь и Волфино. Там "Камаз" российских оккупантов наехал на противотанковую мину, которую россияне вероятно и сами установили.

На месте инцидента погиб один военный, еще двое получили ранения.

Напомним, в Ростове-на-Дону в России российский военный расстрелял местного жителя.

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