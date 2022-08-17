В Курской области на границе с Украиной российские оккупанты взорвались на своей же мине: есть погибший

В Курской области на границе с Украиной "Камаз" российских оккупантов подорвался на своей же мине.
Из-за инцидента погиб один оккупант, еще двое получили ранения.
Об этом сообщает российский телеграмм-канал Baza.
Событие произошло на российско-украинской границе между селами Новый Путь и Волфино. Там "Камаз" российских оккупантов наехал на противотанковую мину, которую россияне вероятно и сами установили.
На месте инцидента погиб один военный, еще двое получили ранения.
Напомним, в Ростове-на-Дону в России российский военный расстрелял местного жителя.
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