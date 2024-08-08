В Курской области россияне используют гражданских для сопротивления — "Атеш" (фото)

Военные формируют расчеты из двух человек: оператор и его помощник. В течение 10 часов их обучают, а затем – группе ударных дронов.

Гражданских, имеющих опыт по управлению БПЛА или обучающихся на операторов, экстренно собрали и привезли в ангар возле аэродрома Халино, что в 7 км к востоку от центра города Курск (РФ), где расположен центр по подготовке пилотов FPV-дронов "Бумеранг" .

Об этом сообщает агент "Атеш" из центра событий.

"Военные формируют расчеты из двух человек: оператора и его помощника. Время обучения – до 10 часов (поскольку процесс прошивки и спаивания дронов пропускают). После чего формируют группы ударных БПЛА, чтобы хоть как-то остановить движение техники", – говорится в сообщении.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк официально не признал, что на Курщине действительно воюют Силы обороны.

Военные формируют расчеты из двух человек: оператора дрона и его помощника Фото: Атеш

Утром 7 августа так называемые "военные коры" РФ заявляли о потере четырех населенных пунктов в Курской области. Говорят, что идет стремительное продвижение ВСУ.

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