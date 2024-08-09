В Курской области ночью была уничтожена колонна вражеской техники (видео)

В Курской области около часа в ночь на 9 августа прозвучала серия взрывов в Рыльском районе.

Об этом сообщают местные жители.

В сообщении указывается, что взрывы прогремели в районе села Жовтневое.

Местные жители показали видео пожара, на котором указывается разрыв боеприпасов.

Журналист Юрий Бутусов сообщил, что украинские военные уничтожили колонну вражеской техники ракетами HIMARS.

"Российская военная колонна уничтожена на марше ударом украинских ракет HIMARS вблизи села Жовтневое Рыльского района Курской народной республики", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что жители Суджанского района обратились к Путину.

Кроме того, мы также информировали, что эксперт заинтриговал заявлением о "прорыве" в Курской области.

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